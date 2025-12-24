¶¶²¼Å°»á¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¤Î¡ÖÆÃ¶èÌ±Çñ¡×¤Ë²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¾×·âÅª¡×
ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤äÂçºå»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬24Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ìÈ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå»ÔÄ¹»þÂå¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆÃ¶èÌ±Çñ¡×»ö¶È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤¬º£Ç¯1Ç¯´Ö¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿»ýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤Ê¤É¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¡×È¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸«Åö°ã¤¤¡×¤À¤Ã¤¿»ýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÆÃ¶èÌ±Çñ¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î½ÉÉÔÂ¤Ê¤É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âçºå»Ô¤¬¹ñ¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2015Ç¯Åö»þ¤ËÂçºå»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¶¶²¼»á¤¬¡È´Î¤¤¤êÀ¯ºö¡É¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤ª¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì±Çñ¤È¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î´Ö¤ÇÁû²»¤ä¥´¥ß½Ð¤·¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³½Ð¡£½»Ì±¤¬ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÝ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¡ØÁÛÄêÆâ¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¡ØÁÛÄêÆâ¤ä¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¶²¼»á¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¡¢ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½»Ì±¤ÎÊý¤Î¤ªº¤¤ê¶ñ¹ç¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤Ç¡£¤³¤ì¥À¥á¤À¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î36»ÔÄ®Â¼¤ÇÆÃ¶èÌ±Çñ»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±10·î»þÅÀ¤Ç32»ÔÄ®Â¼¤È²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Î°ìÉô¤¬ÆÃ¶èÌ±Çñ¤ÎÅ±Âà¤Î·èÄê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ±Âà¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤Î¼Õºá¤¬ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆÃ¶èÌ±Çñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¶è¤Ç¼è¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Ã¯¤«¤¬»ß¤á¤¿¤¤¤È¤«¡¢²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¤À¤«¤é¡£¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¤¬¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î±Æ¶Á¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¶ì¾Ð¡£
ÆÃ¶èÌ±Çñ°ÊÁ°¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î²ÔÆ¯Î¨¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¤Éô²°¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì´Ä¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³Ê¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¸·³Ê²½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£ËÍ¤é¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Áý¤ä¤¹Êý¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼óÄ¹¤µ¤ó¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¼Õ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ËÍ¤¬¼Õ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃ¯¤â¼Õ¤é¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤ó¤À¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤«¤é¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£