好き＆行ってみたい「香川県の絶景スポット」ランキング！ 2位「父母ヶ浜」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「香川県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「干潮時に広がる砂浜に海と空が映り込む鏡のような景色が魅力」（40代男性／大阪府）、「鏡のように景色が映る写真を撮ってみたいと思ったから」（30代女性／宮城県）、「日本のウユニ塩湖と言われる絶景を見に行ってみたいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「金運スポットともいわれる巨大な砂絵を見たいから」（50代女性／埼玉県）、「金運が上がりそうな気がするから」（40代男性／神奈川県）、「巨大なスケール感があり、文化的かちも高いから。見るとお金に不自由しなくなるという言い伝えがあるから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「香川県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：父母ヶ浜（三豊市）／57票香川県三豊市にある父母ヶ浜（ちちぶがはま）は、干潮時に水面に空が映り込む「ウユニ塩湖」のような写真が撮れることで人気のビーチです。特に夕暮れ時の幻想的な光景が話題となり、SNS映えする絶景として高い支持を集めました。
回答者からは「干潮時に広がる砂浜に海と空が映り込む鏡のような景色が魅力」（40代男性／大阪府）、「鏡のように景色が映る写真を撮ってみたいと思ったから」（30代女性／宮城県）、「日本のウユニ塩湖と言われる絶景を見に行ってみたいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：銭形砂絵「寛永通宝」（観音寺市）／62票香川県観音寺市にある琴弾公園の砂浜に描かれた巨大な砂絵です。江戸時代に作られたとされる縦122m、横90mの楕円形で、「これを見た者は健康で長生きし、お金に不自由しなくなる」という言い伝えがあります。そのユニークさと縁起の良さから1位となりました。
回答者からは「金運スポットともいわれる巨大な砂絵を見たいから」（50代女性／埼玉県）、「金運が上がりそうな気がするから」（40代男性／神奈川県）、「巨大なスケール感があり、文化的かちも高いから。見るとお金に不自由しなくなるという言い伝えがあるから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)