長期休みに行きたいと思う「大分県の温泉地」ランキング！ 2位「由布院温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
長期の休暇は、心に残る思い出を作る絶好のチャンスであり、旅先を選ぶ時間も醍醐味の一つです。今の季節ならではの美しい景色と、温かいおもてなしを堪能できる人気の温泉地を、あなたの旅の候補としてご覧ください。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「大分県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「歴史ある有名な温泉街の散策とともに温泉をのんびりと堪能したいから」（50代男性／東京都）、「由布岳を望む景観が美しく、温泉と自然を同時に楽しめるのが魅力です。おしゃれなカフェや美術館もあり、温泉以外の楽しみも多いので長期滞在に向いています」（40代男性／北海道）、「湯の肌の刺激が少ないと聴いたことがある。あと景観を守るための厳しいルールがあると聞いたことがあるから、海外の観光客のことをあまり気にせず。落ち着いた雰囲気を楽しめそう」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉地区全体がテーマパークみたいになっており、終日楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）、「日本を代表する温泉地で、8つの地区に分かれており、地獄めぐりや砂湯体験も楽しめるので、長期休みに行きたい温泉地だと思うからです」（60代女性／愛知県）、「別府温泉は以前行きました。とても綺麗で街並みも穏やかな感じなのでリフレッシュ出来ます」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：由布院温泉／104票大分県由布市に位置する由布院温泉は、雄大な由布岳の麓に広がる、女性に人気の高いおしゃれな温泉地です。田園風景の中に洗練された旅館やショップが点在し、落ち着いた雰囲気が魅力。泉質は単純温泉で刺激が少なく、ゆったりと楽しめるのが特徴です。朝霧に包まれた金鱗湖の幻想的な風景は特に有名で、散策を楽しむ観光客が多く訪れます。
1位：別府温泉／142票大分県別府市にある別府温泉は、別府八湯（べっぷはっとう）と呼ばれる多様な温泉群の総称で、湧出量、源泉数ともに世界トップクラスを誇ります。街の至る所から湯気が立ち上る「湯けむり」の風景は別府の象徴で、国の重要文化的景観にも選定。特に「地獄めぐり」は観光の目玉で、コバルトブルーや赤茶色など、個性豊かな源泉を巡るのが人気です。泉質も多岐にわたり、様々な効能を楽しめます。
