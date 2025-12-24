アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」の苗加結菜さん写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』に登場しました。



【写真】きめ細かな白肌の苗加結菜さん

本作は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたシリーズ第27弾。旬のグラビアアイドル6人のカットを大ボリュームで収録した一冊で、それぞれ異なるテーマと世界観を設定しています。苗加さんは「和室でまったりナチュラルボディ」をテーマに、等身大の姿を表現しました。



撮影の舞台となった和室では、萌え袖のニットを着てこたつに入り、くつろいだ表情を見せる苗加さん。少しのぼせた身体を冷ますためにニットを脱いだシーンも激写。さらに、純白ビキニやレオタードスイム姿で、持ち味のセクシーさと北国生まれが連想できる広い肌を大胆披露。まったりくつろぐ様子は必見です。（撮影／武田敏将 ヘアメイク／今村麻里子（エムズアップ） スタイリング／鮎川恵子）



【苗加結菜さんプロフィル】

2001年、北海道生まれ。アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」のメンバーとして活動。 可愛い女の子を見るのが好きで、グラビアへの関心も高い。最新情報は公式X（＠naeka_yuuna）やインスタ（＠naeka_yuuna）、TikTok（＠naeka_yuuna）