中国 「東数西算」で質の高い発展を推進

デジタル経済の時代に突入した今、コンピューティングパワー（算力）は新たな質の生産力となっています。第14次五カ年計画（2021〜2025年）期間中、中国政府は一体化したコンピューティングパワーネットワーク国家中枢ノードの建設を開始し、「東数西算」（東部地域で発生する膨大なデータを、西部地域のデータセンターで処理・保存する国家プロジェクト）プロジェクトを本格的に推進し、経済と社会の質の高い発展に強い原動力を注ぎ込んでいます。

中国の一体化したコンピューティングパワーネットワークはこれまでに既に全国の6割以上の都市をつないでおり、5ミリ秒以内に一つのコンピューティングパワークラスターに接続できます。西部地区に設置された数多くの大型のデータセンターは、安定して効率的なコンピューティングパワーサービスで、東部地区で発生する大量の演算需要や大規模モデルのトレーニングなどを力強く支えています。例えば、南西部の貴州省では既に50カ所以上のデータセンターが完成または建設中で、通信、インターネット、テクノロジーなど多くの分野をカバーしており、全省のデジタル産業の売上高は2500億元（約5兆5495億円）を超えています。

同時に、「東数西算」プロジェクトは1兆元（約22兆円）を上回る社会的投資を呼び込み、30以上のコンピューティングパワーニュータウンが出現しています。中国のコンピューティングパワー全体の年平均成長率は約30%に達しており、そのうち新たに追加されたコンピューティングパワーの7割以上が西部から生まれています。中国のコンピューティングパワーの全体規模とインテリジェント・コンピューティングパワーの規模はいずれも世界第2位となっています。（提供/CRI）