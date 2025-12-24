「やだ可愛い」山田涼介、かわい過ぎるトナカイのコスプレ姿にファンもん絶！ 「愛おしい。保護」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月24日、自身のInstagramを更新。トナカイのコスプレショットを公開し、ファンからは絶賛の声が集まっています。
【写真】山田涼介、トナカイに変身？
ファンからは、「やだ可愛い」「愛おしい。保護」「だーいすき」「好きすぎて滅」「素敵なクリスマスプレゼントありがとう」などの声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
トナカイのコスプレ姿を披露山田さんは「メリークリスマス！！」とつづり、4枚の写真を掲載しました。トナカイの角を模したカチューシャと赤い鼻を付けた山田さんが写っています。サンタクロースの人形をじっと見つめる表情もかわいらしいですね。
ソロライブツアーが円盤化同日に、初となるソロライブツアー『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』のブルーレイ&DVDが発売された山田さん。ライブでは、Ryosuke Yamada名義で制作されたソロアルバム『RED』の楽曲を中心に、長年のキャリアで磨いた表現力を生かしたパフォーマンスを披露しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
