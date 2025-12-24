SEVENTEENのDKとSEUNGKWANによる新ユニット DxSが、2026年1月12日にリリースする1stミニアルバム『Serenade』のオフィシャルフォトを追加公開した。

今回は『CHEONGHEUN（逭痕）』バージョンと『COMPACT』バージョンが相次いで公開された。“青い痕跡”を意味する『CHEONGHEUN（逭痕）』バージョンでは、愛が暮れた後に残された感情の痕跡を表現。淡く切ない感性を醸し出すD×Sの背後には、無数のラブレターが構造物のように積み重ねられ、長い時間をかけて蓄積された愛の感情が、消えきれないまま余韻として残っているかのようなビジュアルとなっている。

別の写真は、より一層深みを増した2人の眼差しが際立ち、洗練され落ち着いたオーラからこれまでとは異なる魅力が感じられるようなビジュアルに。壁面を飾るDKとSEUNGKWANの肖像は、長い時間を共に過ごし積み重ねてきた感情の層を、1つの美術作品のように表現している。

最後の『COMPACT』バージョンは、2人の顔をミニマルに切り取り、一瞬の表情に込められた物語へと視線を集中させる。純粋な愛の瞬間を捉えた『SOYEON（素戀）』バージョンのオフィシャルフォトに続き、抑制の効いた演出の2つのバージョンが追加された。

今作は、倦怠やすれ違い、新たな始まりまで、出会いと別れの間にあるすべての過程を感性的なストーリーテリングで描いた作品だ。アルバム名には“夜に歌う愛の歌（Serenade）”という意味が込められている。チームのメインボーカルであるDKとSEUNGKWANは、ありふれた愛をテーマに誰もが共感し没入できる音楽で新譜を満たしているとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）