¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¤Ç¡¢Ìîµå³¦¤Î¾ï¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ØP¡Ç¥»¥ó¥Á UPDATE¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£22ÆüÇÛ¿®²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¨¥é¡¼¤Î¶³¦Àþ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÆüOB¤Î¹ÓÌÚ²íÇî»á¡¢¥í¥Ã¥Æ¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¾²¬¹ä»á¡¢¸µNPBµÏ¿°÷¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿ÉôÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÀÐ°æ½ÅÉ×»á¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥¨¥é¡¼¡×È½Äê¤Î¼ÂÂÖ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¤«¥»¡¼¥Õ¤«¤Ï¿³È½¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¨¥é¡¼¤«¥Ò¥Ã¥È¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¸ø¼°µÏ¿°÷¤Ç¤¢¤ë¡£µå¾ì¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËE¤«H¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò³Ð¤¨¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡1»î¹ç¤ËÊ£¿ô¿Í¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¿³È½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢µÏ¿°÷¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ1»î¹ç¤Ë1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÇµå¡¢¼éÈ÷¤ò1¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¨¥é¡¼¤ÎÈ½Äê´ð½à¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏµÏ¿ÉôÄ¹»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ½Äê´ð½à¤òÅý°ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤ÎµÏ¿°÷¤¬Ã´Åö¤·¤¿»î¹ç¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¤ê¡¢È¿¾Ê²ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤¬¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤Û¤É¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÂÇµå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊáµå¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤ÇÈ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÂÇµå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Êáµå¤·¤ÆÁ÷µå¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÈ½Äê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤ÇMC¤Î¾å½ÅÁï¤µ¤ó¤¬¡¢²°³°µå¾ì¤ÇÅ·¸õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½Äê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÌä¤¦¤È¡¢À¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÈ½Äê¤Ë¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»î¹ç¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ïµå¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤«¤éÁ´Éô¸«¤Þ¤¹¡×¤È½àÈ÷¤Î¼Â¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Î¾õÂÖ¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£µÏ¿°÷¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤«¤éºÙ¤«¤¯¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µÏ¿°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë