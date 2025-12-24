Image: Sony Honda Mobility

ソニー＆ホンダが作るEV「AFEELA」（アフィーラ）について「PS Remote Play」への対応が正式発表されました。移動中にPlayStation 5のゲームができるってわけ。

AFEELAはSony Honda Mobilityの製品で、ソニーがインフォテインメントや電動モーター周りを、ホンダが製造と車両本体を担当します。テスラ・モデルSよりやや小さく、91kWhバッテリと2基の180kWモーター（約480馬力）により最大航続距離は約480km。テスラのスーパーチャージャー網を利用できるので、充電も大丈夫そう？

最大の特徴はハイテクの詰め込まれっぷりです。まず、LiDARとレーダーを用いた自動運転オプションがあります。ディスプレイが前部に3つ・後部座席に2つあり、AIアシスタントも利用可能ととにかくハイテク。

発売は来年中ごろで、価格は10万2000ドル（約1580万円）から。現時点ではカリフォルニア州向けの販売に限定され、修理の多くはリモート対応になるとされています。より安価な8万9000ドルのベースモデルも予定されていて、そちらは2027年生産開始とのことです。

実際の使い勝手や市場で受容されるかなど、気になるところが多い感じになっています。修理はリモート対応らしいですよ…？

Source: Gizmodo US