¡Ö¤â¤¦46¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë!¡×­à¿²¤½¤Ù¤ê­á¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¡á2005Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

­à»þ¤Î¿Í­á¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤«¤é27Ç¯¡Ä

¡¡¸µ¥¹¥­¡¼¥â¡¼¥°¥ëÁª¼ê¤Î¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤¬46ºÐ¤Ë¡Ä¡£­à¿²¤½¤Ù¤ê­á¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö12·î¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¶á¶·¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢46ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È9Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£

¡¡¡ÖÅßÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀã¹¥¤­¿Í´Ö¡£º£Ç¯¤âÇò¤¤»³¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç­à¿²¤½¤Ù¤ê­á¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡ÁÇ´é¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤«¤é5Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦46¤Ê¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¤!¡×¡ÖÄ¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³ê¤ê¤­¤Ã¤¿¾Ð´é¡£º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢²Ä°¦¤¤½÷À­¤Î¤Þ¤Þ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤ï!¡×¡Ö·Ð¸³¤Ç¤·¤«¾ú¤·½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¿Í¤Î¸ü¤ß¤ÈÍ¥¤·¤µËþºÜ¤Î¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤!¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À­¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬È÷¤ï¤ê¥¹¥Æ¥­¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê46ºÐ¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£