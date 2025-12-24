¡Ö¤â¤¦46¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¸ÞÎØ¤Î¾Ð´é¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹!¡×¥â¡¼¥°¥ë¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤óà¿²¤½¤Ù¤êá¼«Á³ÂÎ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤ï!¡×
à»þ¤Î¿Íá¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤«¤é27Ç¯¡Ä
¡¡¸µ¥¹¥¡¼¥â¡¼¥°¥ëÁª¼ê¤Î¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤¬46ºÐ¤Ë¡Ä¡£à¿²¤½¤Ù¤êá¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö12·î¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¶á¶·¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢46ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È9Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÅßÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀã¹¥¤¿Í´Ö¡£º£Ç¯¤âÇò¤¤»³¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Çà¿²¤½¤Ù¤êá¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÁÇ´é¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤«¤é5Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦46¤Ê¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¤!¡×¡ÖÄ¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³ê¤ê¤¤Ã¤¿¾Ð´é¡£º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢²Ä°¦¤¤½÷À¤Î¤Þ¤Þ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤ï!¡×¡Ö·Ð¸³¤Ç¤·¤«¾ú¤·½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¿Í¤Î¸ü¤ß¤ÈÍ¥¤·¤µËþºÜ¤Î¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤!¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬È÷¤ï¤ê¥¹¥Æ¥¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê46ºÐ¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£