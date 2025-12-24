¡Ö¶»Ç®¤À¤í¡×³èÆ°Ää»ß¤«¤é30Ç¯...àÆ£¸¶ÁÈáOBºÆ²ñ5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡ÖÃ¯¤«Â¤ê¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ÆÍè¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÆ£¸¶ÁÈ¡×OB5¿Í¤¬à´ñÀ×á¤Î½¸·ë!
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀÐÀîÍºµ¬(58)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎOB¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ£¸¶ÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼ºÆ²ñ¡£ Âçºå¤ÎÌë¡×¤È¡¢Âè2¼¡UWF²ò»¶¸å¡¢Æ£¸¶´îÌÀ(76)¤¬1991Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Æ£¸¶ÁÈ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿5Áª¼ê¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÀÐÀî¤Î¤Û¤«¡¢Á¥ÌÚÀ¿¾¡(56)¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ÂçÄÍ(54)¡¢¹â¶¶µÁÀ¸(56)¡¢°ð³À¹î¿Ã(56)¤¬1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë·ã¥ì¥¢¤Ê5¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï21Æü¤ËÂçºå¡¦À¤³¦´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ÂçÄÍ¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡ÖÆ®ÊõÅÁ¾µ37¡×¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Î°ì¥³¥Þ¡£¤³¤ÎÆü¡¢µÇ°»î¹ç¤È¤·¤ÆÂçÄÍ¡¢¹â¶¶VSÁ¥ÌÚ¡¢ÀÐÀî¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á¥ÌÚ¤È¹â¶¶¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«Â¤ê¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·Æ£¸¶ÁÈ¤¬Ê¬Îö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥ó¥¯¥é¤ä¥Ð¥È¥é¡¼¥Ä¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ÆÍè¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ª¤©¤Ã!! ÀÐÀî¤µ¤ó¤È¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹Àª¤Î¸òÎ®¤¬¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶»Ç®¤À¤í¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤äÉÚ²È¤µ¤ó¤äÌøß·¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¥Ç¥ë¡¼¥·¥¢¤ä¥Þ¥Ã¥È¥Ò¥å¡¼¥à¤â¤¤¤¿¤é¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£