¡ÖÅÁÀâ¤Î·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤«¤é8Ç¯¡Äà·ãÊÑáÎîÄ¹Îà¥Ò¥È²ÊºÇ¶¯½÷»Ò¡¢¥®¥ã¥Ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¿À¼è¤È¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤ó¤ä¡×¤ÎÀ¼
¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ø¥¢¤Ë¥á¥¤¥¯...ÊÌ¿Íµé¤ËÊÑËÆ
¡¡RIZIN¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿àÎîÄ¹Îà¥Ò¥È²ÊºÇ¶¯½÷»Òá¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä½÷ÀÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«¸Ê°¦¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤È¤¡×¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ø¥¢¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥®¥ã¥Ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(40)¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î½÷À¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿À¼è¤È¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤ó¤ä¡×¡ÖÊÌ¿Íµé¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥®¥ã¥Ó¤ÏÀ¤³¦½À½ÑÁª¼ê¸¢9²óÍ¥¾¡¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ç3²óÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Î·ÐÎò¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢2015Ç¯¤ËRIZIN¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯12·î29Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿À¼èÇ¦Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç·ÀÌóÂÎ½Å95¥¥í¤ò12.7¥¥í¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤êÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡RIZIN¤Ï´úÍÈ¤²10¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN AWARD ¡Á10th Anniversary¡Á¡×¤¬º£·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¾Þ¡×¤ÎÂè1°Ì¤Ë¥®¥ã¥Ó¤Î·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼»ö·ï¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£