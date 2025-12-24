¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¸Â¤ê¤Ï¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ç°ìÃ× ÃÎ»ö¤ÈÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾Î¾À¯Îá»ÔÄ¹¤¬²ñÃÌ Ãæ»³´ÖÃÏ¤Î²ÝÂê¤â¶¦Í =ÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤ÈÀÅ²¬»ÔÄ¹¡¢ÉÍ¾¾»ÔÄ¹¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÎ»ö¡¦À¯Îá»ÔÄ¹²ñµÄ¡×¤¬12·î24Æü¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÍ¾¾»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃÎ»ö¡¦À¯Îá»ÔÄ¹²ñµÄ¡×¤ÎÍÍ»Ò
24Æü¸á¸å¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÃÎ»ö¡¦À¯Îá»ÔÄ¹²ñµÄ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤ÈÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤ÎÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Ç¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡ä
²ñµÄ¤ÏÌó1»þ´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÃæ»³´ÖÃÏ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀÅ²¬»Ô ÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¡ä¡Ö¡ÊÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Î°Õ¸«¤¬¡Ë¸©¤ÈÎ¾À¯Îá»Ô¤¬´°Á´¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÉÍ¾¾»Ô ÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹¡ä¡ÖÀÅ²¬¸©Î¾À¯Îá»Ô¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ»³´ÖÃÏ°è¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»ñ¸»¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃÎ»ö¤ÈÎ¾»ÔÄ¹¤Ï¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£