安藤優子、“オーナメントたっぷり”なクリスマスツリーを披露「大きくて可愛いですね」「家族様と楽しいクリスマスを」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が24日、自身のインスタグラムを更新。にぎやかなおうちツリーを披露した。
【写真】「大きくて可愛いですね」“オーナメントたっぷり”なクリスマスツリーを披露した安藤優子
ツリーは球体やハート型、スケートシューズ型といった、たくさんの大ぶりのオーナメントで飾られ華やかな仕上がりに。また、ツリーの根元にはプレゼントやポインセチアが添えられ、ホリデー感あふれる空間となっている。
投稿では「Merry Xmas！イヴ と言っても我が家は特段のイベントも外食の予定もない､ジミーな1日でございます（笑）」と明かし、この日のコーディネートや愛犬・タンゴちゃんの様子も写真で紹介している。
この投稿に対し「安藤さんクリスマスツリー大きくて可愛いですね」「ジミーに過ごせる事が私達の年齢は幸せだと思います 素敵なクリスマスを」「家族様と楽しいクリスマスをお過ごしくださいませ」「メリークリスマスです」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
