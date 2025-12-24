ÃæÃ«½á¿Í¤¬¥µ¥¦¥¸¤Ç¸ø³«Îý½¬¡¡¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¾Ð¤ßÉâ¤«¤Ù¤ë¡¡²òÀâ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Áª¼ê¡×
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡¡WBA¡¢WBC¡¢WBO1°Ì¡¡ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Î¸ø³«Îý½¬¤¬24Æü¡¢¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡¢31¾¡24KO¡Ë¤¬²°Æâ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇWBCÆ±µé10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡¢20¾¡18KO¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯5·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó½é¤á¤Æ°æ¾å¤ÈÆ±¤¸¶½¹Ô¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¹õ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤ÎÃæÃ«¤Ï·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤È¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¡£»þÀÞ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÇÛ¿®¤Î»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤â¥ê¥ó¥°¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ô¥ó¥¬¡¼»á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Áª¼ê¡£¼Â¤Ï°æ¾å¤è¤ê¤âÁá¤¯µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¡ÖTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡ãÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡ä
4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ëvs WBCÆ±µé2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
¡ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé12²óÀï¡ä
WBA¡¢WBC¡¢WBO1°Ì¡¢IBF3°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ëvs WBC10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
¡ãIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡ä
²¦¼Ô ¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ëvs Æ±µé6°Ì¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë
¡ã¥é¥¤¥Èµé10²óÀï¡ä
Á°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦º£±Ê¸×²í¡ÊÂç¶¶¡Ëvs WBO¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé10°Ì ¥¨¥ê¥É¥½¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë
¡ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé8²óÀï¡ä
ÄéÎïÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ëvs ¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë