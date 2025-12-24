¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÇ§ÄêÏÈ¤ò³ÈÂç¡¡À¸³èÊ¸²½¤«¤éºÇÂ¿¤Ç10¿Í
¡¡À¯ÉÜ¤Ï24Æü¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸³èÊ¸²½¡×Ê¬Ìî¤«¤é¡¢¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¡Ê½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤òºÇÂ¿¤Ç10¿ÍÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ºß116¿Í¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÇ§ÄêÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¡¢126¿Í¤È¤¹¤ë¡£À¸³èÊ¸²½¤Ë¤Ï¡¢µþÎÁÍý¤äÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡¢½ñÆ»¡¢²ÚÆ»¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ê¸²½¿³µÄ²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¡¢ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¤âÀ¸³èÊ¸²½¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ï¡¢½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿µ»Ç½¤ò¹âÅÙ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¤ò¡¢¹ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¹ñ¤Ï¡Ö¤ï¤¶¡×¤Î¸þ¾å¤È¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤Î¤¿¤á1¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯200Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ½õÀ®¶â¤ò¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ï²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¤Î¡Ö·ÝÇ½¡×¤ÈÆ«·Ý¤Ê¤É¤Î¡Ö¹©·Ýµ»½Ñ¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯10·î¤ËÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤¬½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÀ¸³èÊ¸²½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤è¤¦Åú¿½¡£º£·î16Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤ÈÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤¬24ÆüÀÞ¾×¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ç126¿ÍÊ¬¤Î½õÀ®¶â¤ËÅö¤¿¤ë´ØÏ¢·ÐÈñ2²¯5200Ëü±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£