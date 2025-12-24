Éð°æºé¡¢º´Æ£·ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÉ×¡¦TAKAHIRO¤¬È¿±þ¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖåºÎï¤À¤·²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¡Ê31¡Ë¤¬¡¢º´Æ£·ò¤Ë½ËÊ¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢É×¤ÎEXILE TAKAHIRO¡Ê36¡Ë¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉð°æºé¤Èº´Æ£·ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Éð°æ¤Ï2017Ç¯9·î¤ËTAKAHIRO¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2018Ç¯3·î¤ËÄ¹½÷¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯2·î¤Ë»°½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤å¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡£Éâ¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ¤Ë¡¢TAKAHIRO¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£É×ÉØÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Éð°æºé¤Èº´Æ£·ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²ñ¤¨¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ ¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£25Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÉð°æ¤ò¡¢º´Æ£·ò¤¬½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÉ×¤ÎTAKAHIRO¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤óºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öºé¤Á¤ã¤óËÜÅö¤ËåºÎï¤À¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·õ¿´¤È·° ²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë