◆第４８回名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（１２月２４日、名古屋競馬場・ダート２０００メートル）

中距離馬が集ったダートグレード競走は９頭（ＪＲＡ４頭、地元３頭、他地区３頭＝オケマルは出走取消）によって争われ、唯一の牝馬で、松山弘平騎手が騎乗した５番人気でＪＲＡのアピーリングルック（牝４歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）が、カズタンジャーとのデッドヒートを制し勝利した。勝ちタイムは２分６秒２のコースレコード。

同馬は５月の三条Ｓ（３勝クラス）を勝ちオープン入り。その後ジュライＳ、バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下御来場記念はともに８着に敗れたが、前走のブラジルＣ（Ｌ）を９番人気で勝利。その勢いに乗り、初挑戦で重賞初制覇を飾った。

２着は１番人気でＪＲＡのカズタンジャー（川田将雅騎手）、３着は６番人気でＪＲＡのデルマソトガケ（団野大成騎手騎手）だった。

松山弘平騎手（アピーリングルック＝１着）「しぶとく強い競馬だったと思います。新馬戦に乗せてもらって、負けてしまったんですけど、こうしてチャンスをいただけて。レースはずっと見ていて、前走も強かったですし、今日も勝負になるんじゃないかなと思っていました。雨の降った馬場も向いてくれたな、と思います。前残り（の馬場）でしたし、１番枠といういい枠を引けていたので、スタートをしっかり決めて、ある程度いい流れに乗りたいなと思っていました。いいところを通れたなと思います。最後は（後続が）来ないでくれ、しのいでくれという気持ち。強かったなと言うのと、うれしかったです。しっかり重賞を勝ってくれたし、ナイターでもいい競馬をしてくれたので今後も楽しみです」