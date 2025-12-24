東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



24日（水）の九州北部は朝から雲が広がり、一日雨が降ったりやんだりの天気となりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は10℃を超えた所が多くありました。日中の最高気温は16℃前後と、平年よりもかなり高くなりました。



そんな中、クリスマスムードが漂う福岡市植物園では、「ヤバネヒイラギモチ」の木にたくさんの実がついています。深い緑に映える真っ赤な実は、クリスマスリースやツリーの飾りにも使われます。赤い実は寒くなるにつれて色づき、ことしは去年よりたくさん実ったそうです。「ヤバネヒイラギモチ」の見頃は、来年2月いっぱいとなりそうです。





これからの天気です。雨は25日（木）の午前中まで続くでしょう。午後は天気が回復し、日差しが届く時間もありそうです。朝の冷え込みは弱いままで、最低気温は10℃前後の予想です。日中の最高気温は前日より低くなり、各地とも13℃ほどの予想で、クリスマスらしい寒さが戻るでしょう。週間予報です。金曜日は強烈な寒気が流れ込み、ことし一番の寒さとなるでしょう。未明から明け方にかけては雪の降る所もありそうです。土日は日差しが戻り、週明けは寒さが和らぐでしょう。ただ、年末は雲の多い空模様が続き、年始にかけて再び気温が低くなりそうです。