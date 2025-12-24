¥É¥ë±ß£±£µ£µ¡¥£¸£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£¹£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï155.85¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1795¶áÊÕ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÀÅ¤«¤Ê¼è°ú¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤ÆÆ°°Õ¤Ë·ç¤±¤ë¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡155.87¡¡EUR/USD¡¡1.1797
