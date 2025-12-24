40歳・後藤真希、“美谷間”あらわなランジェリーカット
元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希（40）が24日、自身のインスタグラムを更新し、きょう25日に写真集『flos』の未公開アザーカットを収録した『flos」thanks edition』を電子版限定写真集として発売したことを報告した。
【写真】美しさが止まらない…谷間を大胆披露した後藤真希
後藤は、“美谷間”あらわなランジェリーカットが使われた書影とともに「後藤真希 電子版限定 写真集 【「flos」thanks edition】発売が発売されました」と報告。
「写真集『flos』の未公開カットと40歳を迎え撮影した 最新撮り下ろしカットが収録されています」と伝え、「『ありがとう』の感謝の気持ちを込めた139ページ」「Amazon限定版ではさらに11ページの特典カットがプラスされた150ページとなっております！」「ご覧いただけると嬉しいです」と伝えた。
