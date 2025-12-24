ÍÇÏµÇ°²óÈò¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤¬ÌÚÂ¼±¹¼Ë¤«¤éÍ§Æ»±¹¼Ë¤ËÅ¾±¹¡¡¥â¥ó¥í¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤ÏÌÚÂ¼±¹¼Ë¤«¤é¾åÂ¼±¹¼Ë¤Ø
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ£²Ãå¤ÇÍÇÏµÇ°¡Ê£²£¸Æü¡¦Ãæ»³¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤¬¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼±¹¼Ë¤«¤é·ªÅì¡¦Í§Æ»±¹¼Ë¤Ø¤ÈÅ¾±¹¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°ÛÆ°Æü¤Ï£²£°Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¥¨¥à¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤¬½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÇÏ¼ç¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥ó¥í¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÌÆ£²ºÐ¡Ë¤âÌÚÂ¼±¹¼Ë¤«¤é·ªÅì¡¦¾åÂ¼±¹¼Ë¤Ø¤ÈÅ¾±¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤ÏÍÇÏµÇ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥à¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥°¸ø¼°£Ø¤¬£±£·Æü¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤ÎÍÇÏµÇ°½ÐÁö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÏÈ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ç¤Î½ÐÁö¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½ÐÇÏÅêÉ¼¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê½ÐÁö¤ò²óÈò¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¡£¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¥¨¥à¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥°½êÍÇÏ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ²¹¤«¤¤¤´À¼±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£