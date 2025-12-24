ÉÙ»³¸©¡ÖËÌÆüËÜÊüÁ÷¡×¼Ò²ñÊ¡»ã»ö¶È´ð¶â¡¡£³£¸»ÜÀß¤ËÊªÉÊ¤òÂ£¤ë
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤¬¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤¿³ô¼°¤ò´ð¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÉÙ»³¸©¡ÖËÌÆüËÜÊüÁ÷¡×¼Ò²ñÊ¡»ã»ö¶È´ð¶â¤Î±¿ÍÑ±×¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÊªÉÊ¤¬¡¢¸©Æâ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¸©¤ÎÍ²ì¸üÀ¸ÉôÄ¹¤¬¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¤ËÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ð¶â¤Ï¡¢ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤¬³«¶É10¼þÇ¯¤Î1962Ç¯¤Ë¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Î³ô¼°2Ëü³ô¡¢º£¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤ª¤è¤½1²¯±ß¤ò¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó³«¶É55¼þÇ¯¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷³«¶É10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢NTT³ô¼°1Ëü³ô¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç5600Ëü±ßÁêÅö¤òÄÉ²Ã´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿µîÇ¯¤â¥Æ¥ì¥Ó³«¶É65¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢NTT³ô¼°40Ëü³ô¡¢¤ª¤è¤½7200Ëü±ßÁêÅö¤òÄÉ²Ã¤Ç´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
64²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½800Ëü±ß¤Î±¿ÍÑ±×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢38¤Î»ÜÀß¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤ÎÅçÃ«¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»ÜÀß¤òÂåÉ½¤·¤ÆÌîÀÑ±à¤Î»³ÃæÀµ¼ù±àÄ¹¤¬¡Ö»Ù±ç¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£