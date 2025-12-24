¹ñÅÚÃÏÍý±¡¡¡»Ö²ì¸¶È¯¤Ë¡Ö¿äÄê³èÃÇÁØ¡×¡¡ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¡Ö¤½¤Î°ÌÃÖ¤ËÃÇÁØ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÃÏ·ÁÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¤Ë¤¢¤ëËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Î»Ö²ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢³èÃÇÁØ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ï¡¢¡ÖÃÇÁØ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬¤¤Î¤¦¸øÉ½¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçËÌÉô¤Î³èÃÇÁØ¤Î¿Þ¤Ç¤¹¡£
¹õ¤¤Àþ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢»Ö²ì¸¶È¯¤ÎÉßÃÏ¤ò´Ó¤¤¤ÆÆîËÌ¤ª¤è¤½3¥¥í¤ÎÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬¡¢¸µ¤ÎÃÏ·Á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë1963Ç¯¤Î¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏ·ÁÄ´ºº¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÊÑÆ°ÃÏ·Á³ØÅª¤Ë¤Ï³èÃÇÁØ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂÅÅö¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ç¤ÏÃÇÁØ¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹ÃÏ¼Á¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢³èÃÇÁØ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ö¿äÄê³èÃÇÁØ¡×¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬º£²ó»ØÅ¦¤·¤¿¿äÄê³èÃÇÁØ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤â¡¢¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢É½ÅÚ¤ò¤Ï¤¤¤Ç´äÈ×¤òÄ´¤Ù¤ë·¡ºïÄ´ºº¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ØÅ¦¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡ÖÃÇÁØ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë³èÃÇÁØ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Î¸«Êý¤ò¡ÖÂÅÅö¡×¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤Ï¡£
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡¡»³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³èÆ°À¤Î¤¢¤ëÃÇÁØ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿³ºº¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
»³Ãæ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤Î¿äÄê³èÃÇÁØ¤òÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤«¡¢¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤É¤òº£¸å¡¢È½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£