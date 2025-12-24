ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子（５７）が２４日、日本テレビ系「１周回って知らない話ＳＰ」に家族で出演。兄・太郎氏（５８）が今年、社長になっていたことを明かした。

高嶋は番組の密着取材班に「めでたいニュースがあるんで」と切り出し、「うちの長男、太郎が会社の社長さんになった」とビッグニュースを笑顔で報告。父・弘之氏（９１）は「千代田化工建設っていう、コンビナート作ったり、重要な会社ですよね」と誇らしげに報告。「会社といってもね、子会社だけどね」と補足説明。なにかとディスりがちな父に高嶋は「なんでそんなこと言うの…」と苦笑いでツッコミを入れ、笑いが起こっていた。弘之氏はその後、「太郎が社長になった、っていうことは、ほんっとにうれしい」と明かした。

太郎氏は今年７月、子会社の千代田ユーテック株式会社の社長に就任した。天然ガスや石油などのエネルギーを生産する大規模な設備を世界各国で建設する千代田化工建設のグループ会社で、主に人材派遣など人事関連の事業を手がけているという。姉・未知子さんも一緒に家族３人で会社を訪問した密着映像も放送された。

子安の会社を訪問した映像に、ＭＣの東野幸治は「立派〜！」と驚き。ゆうちゃみも「おっきい」と思わず声をあげていた。