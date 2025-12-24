普段はただの仕事仲間なのに、あることがきっかけで急に異性として意識してしまうことってありませんか？ 特に自分が弱っているときだと、余計にキュンとしてしまうようで……？ 今回は、生理で貧血気味のときに助けてくれた後輩にキュンとした話をご紹介いたします。

リードしてくれる姿にキュン

「勤務中、生理で体調が悪くなってしまったんです。ちょうど営業先から直帰の予定だったので帰ろうとしていたのですが、貧血気味でフラフラして道端に座り込んでしまって……。すると、別の営業先に行っていた後輩がたまたま通りがかって『どうしたんですか!? 』『顔色悪いですよ！』と言って駆け寄ってきてくれました。

後輩はすぐにタクシーを拾って『しんどそうなので……』『家の近くまで一緒に乗りますね！』『僕も直帰なので安心してください』と言って一緒に乗って帰ってくれたんです。途中、コンビニに寄ってドリンクやフルーツとかを買ってきてくれて、すごく親切にしてくれました。思わずキュンとしちゃいましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 体調不良のときにやさしくされると、普段よりもドキッとしてしまいますよね。テキパキと動いてリードしてくれる姿も、頼もしく感じたのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。