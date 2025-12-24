町田が黒田剛監督&クラブへの懲罰に関して声明「パワハラについては認定されておりません」
FC町田ゼルビアは24日、Jリーグが公表した黒田剛監督とクラブへの懲罰について、公式サイトで声明を出した。「パワハラについては認定されておりません」としている。
Jリーグは前日23日、「黒田監督は、2023年頃からFC町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」とし、黒田監督と町田に対するけん責処分を発表。また、クラブに同種事案の再発防止を期すために必要な措置の実施を依頼したことも伝えた。
町田は今回のリリースで「2025年12月23日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません」と報告。「不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります」とし、「また、度を超えた誹謗中傷には、引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますので宜しくお願いします」と述べた。
