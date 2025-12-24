ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(24ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ûÌ£¤ÎÁÇ <2802> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î2.77¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë2790Ëü2000³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï26Ç¯1·î26Æü¡£
¡û¥«ー¥ê¥Ã¥È <4275> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î3.48¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë83Ëü7400³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï12·î26Æü¡£
¡û¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó <5108> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î7.3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë9335Ëü9400³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï26Ç¯1·î23Æü¡£
¡û£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ <7270> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î2.1¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1572Ëü2200³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï26Ç¯1·î20Æü¡£
¡Î2025Ç¯12·î24Æü¡Ï
