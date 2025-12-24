明日12月25日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「コスプレ紅白歌合戦」＆「ゴチになります最終戦」の4時間SP。

年末恒例「ダレダレ？コスプレ紅白歌合戦」では8組の元人気アイドルやベテラン俳優、大物アーティストなど豪華有名人が紅白に分かれて大熱唱！今年も歌唱ブロックで一般観客により100点満点で審査され、その後芸能人解答者により正体がバレたら20点減点のルール。解答者はヒロミ、井森美幸、観月ありさ、高杉真宙、生見愛瑠、山崎弘也（アンタッチャブル）。巧妙なメイクの第一印象には「誰これ？」「わからない」と困惑する一同。間違えればCO2の餌食に…果たして、歌うま有名人を見破れるか!?

初参加の観月は、「リズム感に自信がある」コスプレ有名人と反射神経ゲームに挑戦。負けた方はビリビリの罰ゲームを受けるということで、自信満々の有名人に対して観月は自信がない様子だが思わぬ展開に？この紅白出場・元人気アイドルとは？

同じく初参加の高杉は、強靭な背筋を持つ女性と「背筋対決」。真横で背筋をしながら、上から下からのぞき込むも「まったくわかりませんでした」と苦戦。この意外な大物アーティストの正体は？

今回は子どもにも大人気のコスプレ有名人が2人登場。1人目は、子育て経験がありおむつ替えが得意ということで、山崎と「おむつ早替え対決」に挑むが予想外の展開に。しかしその歌唱力には一同度肝を抜かれ、史上まれに見る事態に!? 2人目は、その肉付きの良さにアスリート？俳優？と意見が飛び交う。矢部浩之も「すっごいいい問題」と感心する難問有名人は誰？

酸っぱいものが好きと言う美形の有名人には、岩田絵里奈アナが「大量のお酢が入ったラーメン対決」に挑むことに。だがアナウンサーらしからぬ事態にスタジオは騒然！他にもトロンボーンの演奏や、空中ウォークを披露するベテラン風の有名人が登場。さらに「鼻笛が得意」と披露する有名人は年齢すら見当がつかない一同だったが、まさかのハプニングが？

そして今回はクリスマスSPということで、CUTIE STREETがTikTok70億回再生の「かわいいだけじゃだめですか？」をクリスマス衣装で熱唱し、スタジオは大興奮！さらに、コスプレ有名人の中には日本武道館ライブも開催するレベルの国民的歌手が緊急参戦し、ヒロミも度肝を抜かれる。

果たして、勝つのは紅組か白組か？年末恒例の熱き戦い、ぜひ最後までお見逃しなく！