¡ÈË½Áö¼Ö¡É¤¬¼Ö7¡Á8Âæ¤Ë¾×ÆÍ¡Ä³¹¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡¡ÌµÌÈµö¤Î18ºÐÃË¤ËÈ³¶âÌó32Ëü±ß¡¡¥È¥ë¥³
¥È¥ë¥³¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢³¹¤ò¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ì¤¿1Âæ¤ÎË½Áö¼Ö¡£
·Ù»¡´±¤ÎÀ©»ß¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢ÊÕ¤ê¤«¤Þ¤ï¤º¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤Ë½Áö¼Ö¡£
½ÂÂÚ¤¹¤ëÆ»¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾×ÆÍ¡£
¤·¤«¤·Æ¨¤²¾ì¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡´±¤¬±¿Å¾ÀÊ¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤Î¼ã¼Ô¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ÔÌ±¤Ï¡ÖÌµÌÈµö¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£7¡¢8Âæ¤Î¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌµÌÈµö¤ÎË½Áö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó32Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£