【フロントミッション サード: リメイク：PS5/PS4/Xbox SX/Xbox One/PC版】 2026年1月30日 発売予定 価格：3,999円

Forever Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用ドラマティックシミュレーションRPG「フロントミッション サード: リメイク」を2026年1月30日に発売する。価格は3,999円。

本作は、1999年に発売された「フロントミッション サード」のリメイク版。既にNintendo Switch版が発売されているが、今回PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC版が2026年1月30日に発売されることが明らかになった。

今回のトレーラー公開に合わせて、テンポの速い戦闘を楽しめる新モード「クイックコンバット」の追加も発表。本日12月24日よりPlayStation Store、Microsoft Store、Steam、GOGにて体験版を配信している。

【『フロントミッション サード: リメイク』|| コンソール版発売日公開トレーラー】

(C) SQUARE ENIX Developed by MegaPixel Studio S.A. Published by Forever Entertainment S.A.

