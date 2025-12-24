Diosのボーカル・たなかが、初のソロアルバム『GAME』を2026年1月14日(水)にリリースすることを発表した。

本作は約3年前から制作がスタート。当初はEPとしてのリリースを予定していたが、制作が進むにつれて楽曲数が増え全10曲収録のフルアルバムへと発展した。また、本日アルバムからの先行シングル「catwalk」が配信リリースされている。

先行シングル「catwalk」はスピード感のあるラップを軸にオルタナティブな質感をまとった楽曲。バンド・Diosで見せてきたアプローチとは異なり、言葉とビートにフォーカスしたソロ名義ならではの表現が展開されている。言葉を畳みかけるように放たれるラップと、緊張感のあるサウンドが交差し、たなかの新たな表現領域を提示する一曲へと仕上がっている。

さらにアルバムのリリースを記念したワンマンライブ＜GAME Release Party＞の開催も決定。東京・大阪の2都市で行われ、チケットは明日25日（木）19:00より先着販売がスタートする。なお会場ではグッズ販売に加え、アルバム『GAME』CD盤の先行販売が実施される予定だ。後日全国流通も予定されており詳細は追って発表される。

■配信シングル「catwalk」

2025年12月24日(水)配信スタート

https://orcd.co/catwalk_t

Label : Dawn Dawn Dawn Records

■配信アルバム『GAME』

2026年01月14日(水)配信スタート

Label : Dawn Dawn Dawn Records

※収録曲など詳細は後日発表

※ライブ会場にてCD販売予定