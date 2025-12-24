こういうの探してた！【ZARA】40・50代が制服にしたい♡「ニットスカート」

ラクなのにきれい見えするスカートが欲しい！ そんな大人の本音に寄り添ってくれそうな「ニットスカート」を【ZARA（ザラ）】で発見しました。ラクな穿き心地に期待でき、落ち感やフレアラインが上品で、つい毎日手に取りたくなりそう。合わせやすいミディ丈で着回し力の高いニットスカートは、冬の“制服ボトム”として頼りになるはず。

優しいフレア感が大人コーデに似合いそう

【ZARA】「フレアミディ丈ニットスカート」\4,610（税込・セール価格）

落ち感のあるニット素材とフレアヘムの形で、きれい見えが狙えるスカート。デザインがシンプルなブラックスカートだから、オンオフどちらでも頼りになりそうです。裾に向かって広がる美しいシルエットは、脚線が気になる人にも◎ 適度に足元が見える長さだから、パンプスやブーツを合わせたスタイルにもハマりそう。

ほっこりな見た目が冬のお出かけにピッタリ

【ZARA】「ミディ丈ニットスカート」\5,990（税込）

柔らかなニット素材が、冬らしいぬくもりを感じさせてくれる1枚。ゴムウエストでラクに穿けて、長時間のお出かけでも快適に過ごせそうです。ほんのりフレアでも広がり過ぎないので、ボリュームのあるアウターや厚手ニットとも好相性。優しげなニュアンスのベージュ系カラーは、冬コーデに抜け感をプラスしたいときにおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M