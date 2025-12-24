シンガーソングライターのまおたが1月14日、ミニアルバム『#ROOM19』を配信リリースする。同作品より収録曲「ナリキレナイガール」が本日12月24日より先行配信をスタートした。これに伴って同曲ミュージックビデオが公開となった。

「ナリキレナイガール」は、都会の喧騒と夜の静けさが交差する中で、画面の中の“理想の自分”になりきれない現代少女のリアルな孤独と強がりを描いた新曲だ。虚構と現実、羨望と嫉妬、その狭間で揺れ動く複雑な感情を鋭く切り取りながらも、それでも前向きに今を生きるZ世代をポップに表現した。

同楽曲のミュージックビデオは、現代っ子になりきれない女子を山川愛理が好演、下北沢を舞台に撮影されたものだ。

▲【「ナリキレナイガール」Video Credit】

Cast : Airi Yamakawa

Director : MINAMI(GRAPHIX)

Director of Photography : Riku Kuwada (GRAPHIX)

2nd AC : Yuto Yamagishi (GRAPHIX)

3rd AC : Yumeka Aso

Gaffer : Yuto Fujimata

Hair&Make up : Miyuki Nanba

Colorist : PURIN

Production Assistant : Satoru Endo

Producer : Kai Kasai

Production : tAo Inc.

■1stミニアルバム『#ROOM19』

2026年1月14日(水)配信リリース

配信リンク：https://ltf.lnk.to/maota_Narikirenai-GirlPR

※1月31日よりライブ会場限定でCD販売開始

▼収録曲

1 ナリキレナイガール ※12月24日(水)先行配信開始

2 Shutter

3 Normal

4 腐れ縁

5 あなたの話

6 やってらんないよ

7 奇人

■ワンマン＜まおた20th BIRTHDAY ONE MAN LIVE 〜はじまりの始まり〜＞

2026年1月31日(土) 東京・代々木LIVE STUDIO LODGE

open17:30 / start18:00

▼チケット

一般 4,000円(＋1Drink600円)

学割 2,000円(＋1Drink 600円)

※学割をご利用の方は、当日受付にて身分証のご提示をお願いいたします。差額を返金いたします。

受付：https://t.livepocket.jp/e/maota_20250131

※先着販売。予定枚数がなくなり次第終了となります。

※整理番号順、手売りチケットをお持ちの方からの入場となります。

