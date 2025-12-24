男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため、死去した。７８歳だった。元ゴルフ担当記者が偉大な足跡を悼んだ。

日本のプロゴルフ界であれだけ輝いていた選手はいないだろう。歴史に残るプレーがいまだに目に焼き付いている。劇的だったのは１９９５年のダンロップ・フェニックスだ。首位を１打差で追った最終日、最終１８番で残り２００ヤードほどの２打目をピン下５メートルにつけ、これを１発で決めて会心のイーグル。大逆転優勝を果たした。

常に全力が尾崎のプレー信条。同年の４月にはマスターズに出場したが、たまたま全米アマ優勝の資格で出場した１９歳のエルドリック・ウッズ（米国）と練習ラウンドを共にした。後のタイガーだ。そして、数ホール消化すると、ウッズが近づいて「ミスター・オザキはいつも、あのように１２０％の力で振っているのか」と尋ねてきた。尾崎にとってはごく普通のショットだったが、パワー溢れるスイングと大きな飛距離に、当時のウッズは目を見張った。

ジャンボといえば飛ばし屋のイメージが強く、飛距離が注目されるが、実は、小技が長けていたからこそこれだけの実績が残せた。

１９９１年のプレステージＣＣでの日本プロでは、首位と３打差の８位で最終日を迎えたものの、前半３２、後半２９で６１の猛チャージ。１日だけで１１アンダーの快スコアは飛距離だけでは語れない。最終的に２位に６打差つけて圧勝した。この偉業が称えられ１８番の池に架かる橋は「ジャンボ・ブリッジ」と命名され、今も残っている。

国内のレギュラーツアーにこだわった。１９８９年にオークヒルＣＣで行われた全米オープンでは、最終日に一時、リーダーボードのトップにその名を飾ったこともあり、世界で優勝できる力は十分あった。（元ゴルフ担当・古賀 敬之）