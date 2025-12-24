Æ©ÌÀÀ¤È¹â¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¡ªÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ö¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¹©³ØÉô¤Î±ÛÃÏÊ¡Ï¯¶µ¼ø¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Êü¼Í¸úÎ¨¤ÈÆ©ÌÀÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡Ö¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¤Î¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5G¤ä6G¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦´ðÃÏ¶ÉÁý²Ã¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢·Ê´Ñ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀ®²Ì¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ö¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¤Î¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×
³«È¯¼Ô¡§Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¹©³ØÉô ±ÛÃÏÊ¡Ï¯¶µ¼ø¡¢°ÂÅÄÍÎ»Ê½Ú¶µ¼ø¡¢ÆâÅÄ¹§¹¬¶µ¼ø¡¢»³ÅÄ¾¡¼Â¶µ¼ø
ÆÃµö¸ø³«ÈÖ¹æ¡§Âè7752420¹æ
¼ç¤ÊÀÇ½¡§
¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ÊÊü¼Í¸úÎ¨ 81.6¡ó
¡¦¸÷³ØÅªÆ©ÌÀÀ 76.7¡ó
º£²ó³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ÎÁý²Ã¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö·Ê´Ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2021Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤ò·ë½¸¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾Íè¤ÎÆ©ÌÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¹â¤¤Êü¼Í¸úÎ¨¡×¤È¡Ö¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¡×¤ÎÎ¾Î©¤Ë¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤¹Êü¼Í¸úÎ¨¤Ï81.6¡ó¡¢¥¬¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤ò¼¨¤¹¸÷³ØÅªÆ©ÌÀÀ¤Ï76.7¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀÀ¤ÈÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿µ»½Ñ
°ìÈÌÅª¤ËÆ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Æ³ÅÅÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËITO¡Ê»À²½¥¤¥ó¥¸¥¦¥à¥¹¥º¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆ©ÌÀÆ³ÅÅËì¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÄñ¹³ÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÊü¼Í¸úÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎÍÑ¡£
5G¤ä6G¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¼þÇÈ¿ôÂÓ¡Ê2.4GHzÂÓ¡¢5GHzÂÓ¡¢10GHzÂÓ¡¢28GHzÂÓ¡¢39GHzÂÓ¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®ÄÌ¿®»þÂå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃµö¤â¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³ÅÙ
³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿±ÛÃÏ¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡á²¿¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë»Ü¤»¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢´ÇÈÄ¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·Ê´Ñ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀÇ½¸þ¾å¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ÎÄÉµá¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ö¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¤Î¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
