¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¿·¤·¤¤¤Î¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬ÄÄ¼Õ¡¡ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤ÎÂàÇ¤°§»¢¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡ÈÃæ¸ÅÉÊ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤
ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤¬12·î23Æü¡¢¡ØÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ê68¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡£µÈÂ¼»á¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤òÀÐÇË»á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏµÈÂ¼»á¼«¿È¤âX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç´î¤ÖÀÐÇË»á¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈÂ¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢¼óÁê¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÐÇË»á¤«¤éÂàÇ¤¤Î°§»¢¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¬Ìä¤¬µÞ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â£ÅúÉÊ¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö²ÖÂ«Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°Íè¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²¿¤Î½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÐÇË»á¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹²¤Æ¤¿µÈÂ¼»á¤¬¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è¿´¤·¡¢¡ÖÃæ¸Å¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡£²¿¤Ê¤é¤Û¤³¤ê¤òÈï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿ÀÐÇË»á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Ê¢ÏÃ½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÇË»á¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Á¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤Æ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ôµ¤»ý¤Á°¤¤¡Õ¡ÔÉÔµ¤Ì£¡Õ¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢»¶¡¹¤Ê¸À¤ï¤ì¤è¤¦¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯ËüÇî¤ÏÆÍ¤È´¤±¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆÍ¤È´¤±¤¿¤ä¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÇË»á¤ÎÉô²°¤Ë¤½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤Æµ¤¤¬Òë¤á¤¿µÈÂ¼»á¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¡¢¤¢¤ìÃæ¸Å¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤Î¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Î°Õ³°¤Ê¹ðÇò¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÃæ¸Å¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡Õ
¡Ô¤¢¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ¸Å¤È¤Ï¡Õ
¡ÔÍ½ÁÛ³°¤Ê¿¿Áê¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡Õ