¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö2026Ç¯½Õ UV¥±¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÌµÅº²Ã¢¨1¤«¤Ä»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡ÖUV¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×Á´5¼ï¤ò¡¢2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤êÄÌ¿®ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤äµ¡Ç½¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö2026Ç¯½Õ UV¥±¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤¬Äó°Æ¤¹¤ë2026Ç¯¤ÎUV¥±¥¢¤Ï¡¢È©¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡ÖÌµÅº²Ã¢¨1¡×¤«¤Ä¡Ö»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â°Â¿´¤ÎºÇ¶¯¢¨2¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤ËÊØÍø¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÌÜÅª¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÊÝ¼¾À®Ê¬¤äÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ç³°Àþ¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é´¥Áç¥À¥á¡¼¥¸¤â¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡¢È©¤Ë´ò¤·¤¤½èÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UV¥«¥Ã¥È30¡ã¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡ä
ÍÆÎÌ¡§30g
²Á³Ê¡§2,640±ß(ÀÇ¹þ)
µ¡Ç½¡§SPF30 / PA+++
Æü¾ï¤ÎUV¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¤Ç¤¹¡£
Çö¤Å¤¤Î¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤¬È©¿§¤ò¼«Á³¤ËÊäÀµ¤·¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÔÍ×¤ÇÀö´éÎÁ¤À¤±¤ÇÍî¤È¤»¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£
ÊÝ¼¾À®Ê¬¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ÈÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
UV¥«¥Ã¥È50¡ã¥Æ¥£¥ó¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡ä
ÍÆÎÌ¡§30g
²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
µ¡Ç½¡§SPF50 / PA++++ / UVÂÑ¿åÀ¡ú
¹á¤ê¡§¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¹á¤ê
¹â¤¤UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¥¸¥§¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Æ¥£¥ó¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬¡¢ÀÖ¤ß¤ä¿§¥à¥é¡¢¤¯¤¹¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Èþ¤·¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ë»ç³°Àþ»¶ÍðºÞ¤òÆâÊñ¤µ¤»¤ë½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤·¤ß´¶¤Î¤Ê¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¡£
¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëUV-AÇÈ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢´À¤ä¿å¤Ë¶¯¤¤ÂÑ¿åÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UV¥«¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯50+
ÍÆÎÌ¡§30mL
²Á³Ê¡§2,860±ß(ÀÇ¹þ)
µ¡Ç½¡§SPF50+ / PA++++ / UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú
SPF¡¢PA¶¦¤ËºÇ¶¯¢¨2¤Î¿ôÃÍ¤ò¸Ø¤ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥¿¥¤¥×¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¤Ç¤¹¡£
´À¤äÈé»é¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¡ÊUVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±êÅ·²¼¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ã¤È¿¤Ó¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤ÎUV¥±¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
UV¥«¥Ã¥È¥×¥ì¥¹¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼50+¡ã¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡ä
²Á³Ê¡§2,640±ß(ÀÇ¹þ)
µ¡Ç½¡§SPF50+ / PA++++
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥ß¥é¡¼¡¢ÀìÍÑ¥Ñ¥Õ
¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¼ê·Ú¤ËÅÉ¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ºÇ¶¯¢¨2¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¿¥¤¥×UV¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
¹âÊ¬»¶½èÍý¤µ¤ì¤¿ÈùºÙ¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬È©¤Î±úÆÌ¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢»ç³°Àþ¤ò¥¬¡¼¥É¡£
Èé»éµÛÃåÀ®Ê¬¡Ö¥·¡¼¥Ð¥à¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×ÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢´À¤äÈé»é¤Ë¤è¤ë²½¾Ñ¤¯¤º¤ì¤òËÉ¤®¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÈ©¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
UV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§
¡¦UV¥«¥Ã¥È30¥¿¥¤¥× 4,180±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦UV¥«¥Ã¥È50¥¿¥¤¥× 4,290±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
1. Áª¤Ù¤ëÆü¤ä¤±»ß¤á¡ÊUV¥«¥Ã¥È30 ¤Þ¤¿¤Ï UV¥«¥Ã¥È50¡Ë
2. UV¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊSPF50+ / PA++++¡Ë
3. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¡Ê¢¨¿äÄê¡Ë
¹¥¤ß¤Î¡ÖÆü¤ä¤±»ß¤á¡×¤È¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤ËÄ¾ÅÉ¤ê¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¿¤Ó¤ÆÈ©¤ËÌ©Ãå¤·¡¢Æü¤ä¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÅÉ¤êÄ¾¤·¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ËÉÉåºÞ¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢¹çÀ®¹áÎÁ¡¢¹ÛÊªÌý¡¢¥¿¡¼¥ë·Ï¿§ÁÇ¤Ï°ìÀÚÌµÅº²Ã
¢¨2 ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë£Ó£Ð£Æ¡¢£Ð£Á¤ÎºÇÂçÃÍ
È©¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖÌµÅº²Ã¡×½èÊý¤Ç¡¢½Õ²Æ¤Î¶¯¤¤»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤êÈ´¤¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎUV¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡£
¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¡¢2026Ç¯¤â·ò¤ä¤«¤ÊÁÇÈ©Èþ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö2026Ç¯½Õ UV¥±¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ö2026Ç¯½Õ UV¥±¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡× appeared first on Dtimes.