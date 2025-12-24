ÅÁÅýµ»½Ñ¤È¸½Âå¤ÎÍ»¹ç¡ªOZONE¡ÖÊë¤é¤¹¥â¥Î¤ÈÁª¤Ö¥â¥ÎÅ¸¡×
¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼OZONE¤Ï¡¢2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤«¤é3·î24Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢3F¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÊë¤é¤¹¥â¥Î¤ÈÁª¤Ö¥â¥ÎÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤Ä¤í¤°¡¦Ì£¤ï¤¦¡¦À°¤¨¤ë¡¡Åß¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢method(¥á¥½¥Ã¥É)¤Î»³ÅÄÍ·»á¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£
ÃÏ°è¤ËÂ©¤Å¤¯¼ê»Å»ö¤ä¹©·Ý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ÈJapan made¡É¤ÎÉÊ¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ëÅ¸¼¨²ñ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼OZONE¡ÖÊë¤é¤¹¥â¥Î¤ÈÁª¤Ö¥â¥ÎÅ¸¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¡Á2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)
¢¨¿åÍËÆüµÙ´Û(½ËÆü½ü¤¯)¡¢2·î15Æü(Æü)Î×»þµÙ´Û
²ñ¾ì¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼OZONE¡¡3F¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¸µIDEE SHOP¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅ¹ÊÞ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ëmethod¤Î»³ÅÄÍ·»á¤¬¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ»á¤¬¡Ö¼«Âð¤Ç°¦ÍÑ¤¹¤ë¥â¥Î¡×¤È¡Ö¥Ð¥¤¥ä¡¼ÌÜÀþ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¥â¥Î¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Åß¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
¼«Á³Ë¤«¤ÊÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤È¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¤Ï¡¢»È¤¤¼ê¤Ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤È´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤ä¼Á´¶¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¡§stool / table¡¡ËÌÅÄ ¹À¼¡Ïº(Âçºå)
Âçºå¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëËÌÅÄ¹À¼¡Ïº»á¤Ë¤è¤ë¡Östool / table¡×¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¶õ´Ö¤ËÀÅ¤«¤ÊÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¡§±ÛÁ°¹Å¼¿ Ä«ÁÒÏÐ¡¡¼¿ÎÖÆ²(Ê¡°æ)
Ê¡°æ¸©¤Î¼¿ÎÖÆ²¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö±ÛÁ°¹Å¼¿ Ä«ÁÒÏÐ¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¼¿´ï¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤òË¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë´ï¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¡§ÊÒ¸ý¡¦¤°¤¤ÆÝ¡¡Ç½ºî(ÉÙ»³)
ÉÙ»³¸©¤ÎÃòÊª¥á¡¼¥«¡¼¡¢Ç½ºî¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÒ¸ý¡¦¤°¤¤ÆÝ¡×¤Ç¤¹¡£
¶âÂ°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ÷¹ç¤¤¤¬¡¢Åß¤ÎÈÕ¼à¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³ÊÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¡§´³»Ù¿åÅ© ¸á¡¡¾å½ÐÄ¹±¦±ÒÌçÍÒ(ÀÐÀî)
ÀÐÀî¸©¤Î¾å½ÐÄ¹±¦±ÒÌçÍÒ¤Ë¤è¤ë¡Ö´³»Ù¿åÅ© ¸á¡×¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢°¦¤é¤·¤µ¤ÈÅÁÅýÈþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¡§hairu Oval-180¡¡¥Ä¥ë¥ä¾¦Å¹(»³·Á)
»³·Á¸©¤Î¥Ä¥ë¥ä¾¦Å¹¤Ë¤è¤ëäÛÀ½ÉÊ¡Öhairu Oval-180¡×¤Ç¤¹¡£
¼ê»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢Êë¤é¤·¤òÀ°¤¨¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Web¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÅ¸³«
Å¸¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äWebµ»ö¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Ø¤Î¼èºàµ»ö¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Japan made¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÈ¯¿®¡£
ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¿ï»þ¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼OZONE¡ÖÊë¤é¤¹¥â¥Î¤ÈÁª¤Ö¥â¥ÎÅ¸¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
