¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ø¡ªROY¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¶µ°éÂç³Ø ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×
ROY¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¥Ð¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¶µ°éÂç³Ø¡ÊUPI¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»Ü¹©´ÉÍý¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î·úÀß¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤ò°éÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
ROY¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¶µ°éÂç³Ø ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü(¿å)
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¶µ°éÂç³Ø¡ÊUniversitas Pendidikan Indonesia / UPI¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ÅÚÌÚ¹©³ØÀì¹¶¤Î3Ç¯À¸¡¦4Ç¯À¸ ·×150Ì¾
¹Ö»Õ¡§ROY³ô¼°²ñ¼Ò È¬ÄÅÈø³¤³°»ö¶ÈÉôÄ¹¡¢Ë¡¿ÍÉô ¥Þ¥ë¥Ç¥£¥¢¥ó»á
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Áí¹ç¸¦µæ½ê
º£²ó¤Î¹ÖµÁ¤Ï¡¢¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅÚÌÚ¹©³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ë³ØÀ¸150Ì¾¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î·úÀß¶È³¦¤Î¸½¾õ¤ä¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖµÁ¤Î¼ç¤¿¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öµ»½Ñ¡¦¿ÍÊ¸ÃÎ¼±¡¦¹ñºÝ¶ÈÌ³¡Êµ»¿Í¹ñ¡Ë¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¿¦¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à
ROY¤Ïº£¸å¡¢UPI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤ÈÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¡£
¤³¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢·úÀßÊ¬Ìî¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤òÌÖÍå¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³N2¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¸ì³Ø¶µ°é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤äÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·úÀß»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î2µé¤ÎÂè°ì¼¡»î¸³¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¡¢ÂèÆó¼¡»î¸³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÊ¸¾ÏºîÀ®Ç½ÎÏ¤Î½¬ÆÀ¤â»Ù±ç¤·¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é²ÝÄø¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹
ºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Âµ»ÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦À¾¥¸¥ã¥ï½£¥«¥é¥ï¥ó¤Ë¤¢¤ë¡ÖROY·úÃÛ¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î·úÀß¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£
Â¾ì¡¢ÆâÁõ¡¢²°º¬½¤Íý¡¢ÅÉÁõ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Êºî¶È¸½¾ì¤òÂêºà¤Ë¡¢»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Â´¶È¸å¤ËROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç1Ç¯´Ö¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·úÃÛ»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î2µé¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤¬³«¤±¡¢ÆüËÜ¤Î·úÀß¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê»Ü¹©´ÉÍý¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ROY¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¶µ°éÂç³Ø ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ø¡ªROY¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¶µ°éÂç³Ø ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡× appeared first on Dtimes.