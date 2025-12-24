¼«Ì±ºë¶Ì¸©Ï¢¡¢¸µ´´»öÄ¹¤ò¹ðÁÊ¡¡ÅÞÈñÎ®ÍÑ¤ÇÇØÇ¤µ¿¤¤
¡¡¼«Ì±ÅÞºë¶Ì¸©Ï¢¤Ï24Æü¡¢ÅÞÈñ¤ò»äÅªÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤Ç¸©Ï¢¸µ´´»öÄ¹¤Î¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡Ê69¡Ë¤ò¸©·Ù¤Ë¹ðÁÊ¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£¸©Ï¢¤Ï10·î¡¢¾®Ã«Ìî»á¤¬¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤òÅÞÈñ¤ÇÀº»»¤·¡¢Áí³Û2794Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÎ®ÍÑ¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¡£11·î¤ËºÇ¤â½Å¤¤½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ðÁÊ¸å¡¢¸åÇ¤´´»öÄ¹¤Î¾®Åç¿®¾¼¸©µÄ¡Ê60¡Ë¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÅÞÈñ¤Î»ÈÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸©Ï¢Ìò°÷¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ã«Ìî»á¤Ï¸½ºß¡¢¸©µÄ8´üÌÜ¡£1998Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2019Ç¯¤«¤é¸©Ï¢´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£