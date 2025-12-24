¤Ê¤¼·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ð¤«¤ê¡© ÀÎ¤Ï4µ¤Åû¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä ³Æ¼Ò¡Ö3¡×¤Ð¤«¤ê¤ÊÍýÍ³¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡Ö4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö ¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¡©
¡¡2025Ç¯¸½ºß¡¢¿·¼Ö¤ÇÇã¤¨¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤¬Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î2¥·¡¼¥¿¡¼¡ÖÇÀÆ»¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö4µ¤Åû¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À·Ú¼«Æ°¼Ö¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥µ¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥ª¡×¤ä»°É©¤Î¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¥ß¥Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î½éÂå¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤Åû¿ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹¡ÈÅû¡É¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¿¶Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³ê¤é¤«¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¿á¤±¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¡È·Ú¤Î¹âµé¼Ö¡É¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¿¤Á¤òÓ¹¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î4µ¤Åû·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÂå¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤¬2012Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Æ°Ê¹ß¡ÊÈÎÇä½ªÎ»¤Ï»°É©¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¥ß¥Ë¡×¤ÎÊý¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬3µ¤Åû¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¡È3¤Ä¡É¤ÎÊý¤¬ÊªÍýÅª¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èæ¤Ù¤¿¤é°ìÌÜÎÆÁ³¡ª ¤ÊÇ®¸úÎ¨¤ÎÈëÌ©
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ç660cc¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸Â¤é¤ì¤¿660cc¤ò¡¢¤¤¤¯¤Ä¤ÎÉô²°¡Êµ¤Åû¡Ë¤ËÊ¬¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Ú¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥ª¡×¡Ê²èÁü¡§¥¹¥Ð¥ë¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Ç®¡¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡4µ¤Åû¤Î¾ì¹ç¡¢660cc¤ò4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢1Éô²°¤¢¤¿¤ê¤À¤È165cc¡£¤³¤ì¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤ÎÍÆÎÌ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢3µ¤Åû¤Ê¤é1Éô²°¤¢¤¿¤ê220cc¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·Âç¤¤á¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤É¤Á¤é¤¬Áá¤¯Îä¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅöÁ³¡¢ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÌÀÑ¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤Á°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Éô²°¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥¬¥½¥ê¥ó¤òÇ³¤ä¤·¤Æºî¤Ã¤¿Ç®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÊÉ¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÆ¨¤²¤Æ¡ÊÎä¤á¤Æ¡Ë¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡ÈÎäµÑÂ»¼º¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢660cc¤È¤¤¤¦À©¸Â¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢3¤Ä¤¯¤é¤¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢Ç®¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÇ³Èñ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â²Ô¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢3µ¤Åû¤Ë¤Ï¿¶Æ°¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Î¥×¥ë¥×¥ë¤È¤·¤¿ÍÉ¤ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤Îµ»½Ñ¤Ï¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ²óÅ¾¤¹¤ë½Å¤ê¤ÇÍÉ¤ì¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¡Ö¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¡×¤ä¡¢¿¶Æ°¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¹âÀÇ½¤Ê¥´¥àÉôÉÊ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Î3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥óÀÑ¤ß¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤ËìÔÂô¤Ç¡¢¤«¤Ä¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÇÓµ¤ÎÌ¤ÎÃæ¤Ç¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸úÎ¨¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö3µ¤Åû¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡£º£¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¸µµ¤¤ËÁö¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¡È³ä¤ê»»¤ÎÀï¤¤¡É¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£