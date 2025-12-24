ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

24Æü¸áÁ°¡¢½©ÅÄ»Ô¿·²°Ä»ÌÚÄ®¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿88ºÐ¤Î½÷À­¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿84ºÐ¤ÎÃË¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»³粼°¦»Òµ­¼Ô
¡Ö¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄ»Ô¿·²°Ä»ÌÚÄ®¤ÎÃú»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£

½©ÅÄÃæ±û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¸òº¹ÅÀ¤òË­´äÊý¸þ¤«¤é½©ÅÄ»Ô¿·²°¤ÎÀ¾Éô¹©¶ÈÃÄÃÏÊý¸þ¤Ë±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Á°Êý¤«¤é²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤à±óÆ£µþ»Ò¤µ¤ó88ºÐ¤Ç¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»Ô¿·²°ÅÄ¿¬ÂôÅìÄ®¤Îº´Æ£»°ÏºÍÆµ¿¼Ô84ºÐ¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏJR¿·²°±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë250¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î½ê¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£