今年も残すところ1週間ほどとなりました。鹿児島市の平川動物公園ではちょっと変わった、でも毎年人気の「お守り」のプレゼントが24日から始まりました。動物園ならではのユニークなお守り。どれにしようか、選ぶ時間も楽しめそうです。



(来園者に応対する平川動物公園・落合祐子さん)

「（このお守りは）抜け落ちた鳥の羽根を瓶に入れています。鳥もいろいろ特徴があり、空を飛ぶ、飛翔にかけています」





（来園者）「どれにしようか、迷いますね…これにします」（平川動物公園・落合祐子さん）「素敵な1年が来ますように」（来園者）「ありがとうございます」(記者)「鹿児島市の平川動物公園でプレゼントされているのは、こちらの5種類のお守りです。鳥の羽根を使ったお守りや、アフリカニシキヘビの脱皮殻など。楽しいお守りが無料で配られています」平川動物公園のスタッフが手作りした5種類のお守り。この中から一つ選ぶことができます。(記者)「動物園内にはゾウもいます。こちらのしおりは、ゾウの糞を使ったしおりです。こちらのしおりを使うと運が付きそうです」(記者 ）Qゾウの糞のしおりは、消毒はされているのですか？(平川動物公園・落合祐子さん)きちんと消毒はしますけれども、運は消えないと思います。私の後ろに、鮮やかで綺麗な鳥がいますが、ショウジョウトキといいます。ショウジョウトキの羽根をキーホルダーにしました。ショウジョウトキは、コウノトリの仲間。コウノトリが住み着いた家には幸福が訪れるといわれるので、ショウジョウトキの羽根を入れたキーホルダーを、かばんなどにつけて、皆様に幸福が訪れて素敵な2026年を過ごしていただきたい」お守りがもらえるのは、12月24日・25日と、年明けの1月10日から12日までです。平川動物公園の開園時間にあわせて整理券が配られ、毎日、先着15人にプレゼントされます。なくなり次第、終了です。来年は午年。平川動物公園にいるトカラウマやロバたちも「来年は、ぼくたちの年だね」と、年明けを楽しみに待っているようです。動物のお守りで2026年を「ウマ～く」スタートしてみてはいかがでしょうか？