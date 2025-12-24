½÷À³èÌö¤ä»º¶È¿¶¶½·Ç¤²¡¡ÊÆ´ÝËã´õ»Ò»á¤¬°¨ÎÉ»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ
¡¡ÍèÇ¯4·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦°¨ÎÉ»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¡¢¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÊÆ´Ý Ëã´õ»Ò¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¨ÎÉ»ÔÄ¹Áªµó¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ´Ý Ëã´õ»Ò¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£ÊÆ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢°¨ÎÉ»Ô½Ð¿È¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç½éÅöÁª¡£
¡¡¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î2´üÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö»Ò¶¡¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç·ò¹¯¤ËÄ¹¤¯Êë¤é¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÆ´ÝËã´õ»Ò»á¡Ê50¡Ë¡Ë
¡Öº£¡¢°¨ÎÉ»Ô¤Ï¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¨ÎÉ¤ËÍè¤ì¤ÐÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¥É¥êー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡°¨ÎÉ»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½¿¦¤ÎÅò¸µ ÉÒ¹À¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£