¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Î¡¢µîÇ¯¤ÎÇÀ¶È»º½Ð³Û¤¬¡¢5689²¯±ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ´¹ñ2°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÊÌÜÊÌ¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢23Æü¡¢ÇÀ¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢µîÇ¯¤Î»º½Ð³Û¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Ï5689²¯±ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÌ³¤Æ»¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ´¹ñ2°Ì¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¤ÎÇÀ¶È»º½Ð³Û¤Ï°ìÅÙ¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î2020Ç¯°Ê¹ß¡¢Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©ÇÀÀ¯²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¥³¥á¡¢ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ªÃã¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î»º½Ð³Û¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥í¥¤¥éー¡¦ÆÚ¡¦¤½¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤ªÃã¤Î3ÉÊÌÜ¤Ç¤¹¡£¤ªÃã¤Ï¡¢¹ÓÃã¤ò´Þ¤á¤¿»º½Ð³Û¤âÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±±öÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñÂè2°Ì¤Î¿©ÎÈ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©¤Ï¡¢¹ñ¤Î»Üºö¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Ã´¤¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¡¢°éÀ®¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢²Ô¤°ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£