ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤¿³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¡¡°ÀÐÅç²¤Î¿å¿¼870m¤ÇÁ¥ÂÎ³ÎÇ§
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾è¤»¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤¿²Æì¤Î³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤ÎÁ¥ÂÎ¤¬¡¢°ÀÐÅç²¤Î³¤Äì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬¡¢23Æü¸øÉ½¤·¤¿²èÁü¡£Á¥ÂÎ¤Ë¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1944Ç¯¡¢²Æì¤«¤éÄ¹ºê¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ°ÀÐÅç¤Î²¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¡¢1484¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È³¤ÃæÄ´ºº¤Ï¡¢Àè·î27Æü¤«¤éº£·î18Æü¤Þ¤Ç¡¢°ÀÐÅç¤ÎËÌÀ¾Ìó10¥¥íÉÕ¶á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿å¿¼Ìó870m¤Î³¤Äì¤ÇÂÐÇÏ´Ý¤ÎÁ¥ÂÎ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Î³¤Äì¤«¤é¡¢ÌÚÊÒ¤äÅÚº½¤Ê¤É¤â¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢°äÉÊ¤Î²ó¼ý¤äÀïÁè¤Îµ²±·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£