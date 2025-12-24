プロ野球 オリックス・バファローズの山崎颯一郎投手が、母校である石川県加賀市の山代中学校でトークショーを行いました。（※崎は正式には立つの崎）

これは同市を創業の地とする新家グループが主催したもので、会場には地元の小中学生およそ200人が集まりました。山崎投手は、野球を続ける上で大切にしていることや、プロの世界での苦労、そして野球の楽しさについて熱く語りました。

まず話題は、野球を始めたばかりの頃のエピソードから始まりました。

「雑巾がけの時代は終わりました」小学生時代の思い出

山崎投手は小学3〜4年生頃から野球を始め、「山代少年野球クラブ」に所属していました。当時の練習について尋ねられると、「あんまり記憶はないんですけど、野球は本当楽しくやってましたね」と振り返りました。

意外にも印象に残っているのは野球の練習そのものではなく、「雑巾がけ」。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「体育館とか冬場とか使うじゃないですか。掃除で雑巾がけをめっちゃやってた覚えがあります」

司会者が「野球の練習じゃなくて雑巾がけ？」と驚くと、「それも練習でした」と返答。足腰を鍛える効果があったのではないかと振り返りました。

しかし、現役の野球少年たちが雑巾がけを「していない」と答えると、山崎投手は「雑巾がけの時代は終わりました」とポツリ。ユーモアあふれるコメントで、会場の笑いを誘いました。

プロを意識し始めたのは中学2年生の時

山崎投手がプロ野球選手を目指し始めたのは中学2年生頃だったといいます。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「中学2年の夏だったかなと思うんですけど、進路を決めるときに、僕は普通に公立で良いって言ってたんですよ。でも、当時所属していた加賀ボーイズの監督に、お前は野球の強いところに行って、プロを目指してこいって言われて、そっから目指すようになりました」

そのアドバイスをきっかけに敦賀気比高等学校へ進学。山崎投手は「よく本当に見てもらってたなっていうのはありますね」と当時の監督への感謝を口にしました。

プロ入りして驚いたこと「ストライクゾーンの狭さ」

プロ入りして最初に驚いたことを聞かれると、「テレビで見てるような人が普通にいて、お風呂とか入ってるんでびっくりしました」と素直に答える山崎投手。

野球の面では「ストライクゾーンがめちゃくちゃ狭い。そこは本当びっくりしました」と語りました。「高校時代までとは全然違う。そこが一番苦労するところです」と、プロの厳しさを実感したようです。

最速160km、球速が上がった理由とは

現在190cmの長身を誇る山崎投手。小学生時代から身長は高く、170cmほどあったといいます。当時は体が非常に細く、本人も「ガリガリやった」と振り返るほど。ピッチングについては「めちゃくちゃコントロール悪いピッチャーだった」と自己分析しつつも、「身長はあるので、角度があった」と振り返りました。

プロで記録した最速球速は160kmだそうです。球速を上げるコツを問われると、興味深いエピソードを披露しました。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「球速が上がったなって思った時期が1個あるんですけど、トミー・ジョン（肘の手術）をして1年ぐらい投げれない期間があったんです。僕その時、体がめっちゃ細かったんで、この機会やし、ちょっと体をデカくしてみようかと、ウェイトトレーニングに力入れて、体を大きくしたぐらいから、スピードがポンっと上がりました」

身体的な成長を遂げ、球界屈指の剛速球を手に入れた山崎投手。後編では、その力を発揮するための「メンタル」や「継続する力」について語ります。

