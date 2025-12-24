「煽り性能高すぎだろ」鈴木福、宇野昌磨とのやりとりが話題に！ 「これは恋に浮かれてやがる」
俳優の鈴木福さんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんとのやりとりが「うっまw」「何だこのやり取りw」など話題となっています。
【投稿】「煽り性能高すぎだろ」「これは恋に浮かれてやがる」
ファンからは「うっまw」「何だこのやり取りw」「煽り性能高すぎだろ」「美しすぎる流れ」「これは恋に浮かれてやがる」「ダブルミーニングでやり合わないでwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美しすぎる流れ」鈴木さんは19日「街はクリスマスとやらで浮かれているが、俺は地に足をつけて生きていきたい」とつづり、クリスマスツリーの前で撮影した自撮りショットを公開。それに対して宇野さんは、鈴木さんと一言一句同じ言葉を並べ、スケートリンクで撮影した足元の写真を載せました。すると、鈴木さんは「昌磨くん これは地に足ついているんですか？笑 もしかして、浮かれてますか？？」と絶妙な返しを披露。この2人のやりとりが話題となっています。
「バズったので宣伝」に「そこらへんの人とは桁違いww」の声20日には「バズったので宣伝します。映画『ヒグマ!!』という作品が、来年1/23に公開します。僕が演じる主人公は闇バイトをしてしまいますが、地に足をつけてほしいところです」と告知した鈴木さん。ファンからは「バズったツイートの一人称は『俺』だが、普段は『僕』なところに本気を感じる」「宣伝のレベルがそこらへんの人とは桁違いww」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
