しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗にて「CLOSSHI（クロッシー）」の「活き活きラボ」シリーズから、「ファイテン」、「カラダファクトリー」とコラボした商品を販売する。

「活き活きラボ」シリーズは、健康意識やウェルネスの高まりを受けて誕生した新シリーズ。「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートする商品をPB「CLOSSHI（クロッシー）」および「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」から展開している。



「足底パイル段階着圧ソックス」

「ファイテン」は、1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきた。金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアメタル技術」を活かし、オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出している。世界各国で100余りの特許を取得し、一般の人からトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けている。

「活き活きラボ」×「ファイテン」コラボ商品は、ファイテンの独自技術を使用して開発した。長時間のデスクワークや立ち仕事、フィットネスまで様々なシーンで取り入れやすく、自然に続けやすいデイリーアイテムとしておすすめとなっている。「CLOSSHI PREMIUM」から展開する。



「姿勢サポートブラジャー・姿勢サポーター」

活き活きラボと“整体×骨盤 カラダファクトリー”からも、コラボ商品が新登場する。家でのリラックスタイムから外出時の気軽な着用まで、様々なシーンでの快適さにこだわった設計とのこと。「CLOSSHI PREMIUM」から展開する。

「カラダファクトリー」は、日本国内および海外に330店舗以上（2月末現在）のグローバルなネットワークを展開する、根本ケアという考え方を基にした整体×骨盤サロン。これまでの延べ施術実績は2500万人以上（2月末現在）に上り、その豊富な経験と技術力で、消費者の快適な毎日をサポートしている。



「指開き＆竹ふみソックス・ツボ押しサポートソックス」

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランド。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援する。その心地よさには理由（わけ）がある。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ライン。より高い機能性を持ち、消費者の“あったらいいな”を応援する。

［小売価格］

姿勢サポートハーフトップ M、L、LL、3L：1419円

姿勢サポートカップ付インナー M、L、LL、3L：1639円

姿勢サポートインナー M、L、LL：1639円

腰サポートふくらはぎ着圧タイツ M、L、LL：1639円

足底パイル段階着圧ソックス（14cm／32cm／38cm） 23〜25cm：539円

姿勢サポートブラジャー S、M、L、LL、3L：1639円

姿勢サポーター S、M、L、LL、3L：1419円

指開き＆竹ふみソックス 7cm丈 23〜25cm：539円

ツボ押しサポートソックス 14cm丈 23〜25cm：539円

（すべて税込）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp